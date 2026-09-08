Liga dos Campeões - Pela 1ª rodada da fase de liga, nesta quarta-feira (9), jogam às 13h45min, Barcelona x Feyenoord e Stuttgart x Viking-NOR. Já às 16h, temos os seguintes confrontos, Napoli x Arsenal, Liverpool x Atlético de Madrid, PSG x Slovan Bratislava-SVK e Sporting x Galatasaray.
Liga dos Campeões 2 - Resultados dos jogos de terça-feira (8), pela 1ª rodada da fase de liga, Club Brugge-BEL 2x3 Aston Villa, AEK Atenas-GRE 1x0 LASK-AUS, Porto 0x2 Manchester City, Real Madrid 2x1 Inter de Milão, Borussia Dortmund 3x2 Villarreal e Lille 2x3 Real Betis.
Libertadores - Pelos jogos de ida das quartas de final da maior competição de clubes da América do Sul, nesta quarta-feira (9), às 19h, o Palmeiras recebe a LDU-EQU no Nubank Parque. Já o Corinthians visita o Estudiantes em La Plata, às 21h30min.
Sul-Americana - Pela ida das quartas de final do torneio, nesta quarta-feira (9), às 19h, o Santos enfrenta o Atlético-MG na Vila Belmiro.
Série B - Pela 27ª rodada do campeonato, nesta quarta-feira (9), duelam às 19h30min, Botafogo-SP x Novorizontino e Fortaleza x Avaí. Já às 20h30min, jogam, América-MG x Náutico e Operário-PR x CRB. Por fim, às 21h30min, Atlético-GO x Ceará.
Divisão de Acesso - Pela 10ª rodada, nesta quarta-feira (9), às 19h, se enfrentam, Guarani-VA x Apafut. Já às 19h30min, temos os seguintes confrontos, Passo Fundo x Gramadense, Veranópolis x Brasil de Pelotas, Pelotas x Aimoré e Lajeadense x União Frederiquense. Às 20h, Brasil de Farroupilha x Esportivo.
Seleção brasileira - Nesta quarta-feira (9), às 15h, o técnico Carlo Ancelotti anuncia a primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Os jogadores defenderão o Brasil nos amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e a Índia, no dia 3 de outubro.
Vôlei - Nesta quarta-feira (09), a seleção feminina entra em quadra às 20h. As brasileiras enfrentam a Seleção do Peru, no Maracanãzinho, em duelo válido pela segunda rodada do Pré-Olímpico Sul-Americano.
NFL - Na noite desta quarta-feira (09), será dado o primeiro kickoff da temporada 2026/2027 da liga mais valiosa do mundo. O jogo de abertura será uma reedição do Super Bowl da última temporada. O Seattle Seahawks recebe o New England Patriots, no Lumen Field, às 21h20min.
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