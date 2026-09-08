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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 20:42

Grêmio enfrenta desfalques e planeja mudanças para duelo com o Vasco

Luís Castro pode improvisar Krovinovic na ponta

Luís Castro pode improvisar Krovinovic na ponta

/Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Após sofrer mais um revés fora de casa, o Grêmio terá a semana livre para se preparar para encarar o Vasco na Arena, no sábado (12), às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O histórico nesta edição do torneio mostra que, para evitar o rebaixamento, o Tricolor terá que apostar as fichas nos duelos ao lado de sua torcida. Os gaúchos são a segunda pior equipe como visitante, com 10,6% de aproveitamento. Se continuar assim, tem tudo para ser a pior campanha do clube longe dos seus domínios, superando 2009, quando terminou com 14% de aproveitamento.

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