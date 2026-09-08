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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 20:40

Projeções indicam que Inter tem 73% de chance de jogar a Série B em 2027

Mesmo sem vitórias Paulo Pezzolano é mantido no cargo

Mesmo sem vitórias Paulo Pezzolano é mantido no cargo

/RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Após a derrota para o Santos, em casa, a probabilidade de rebaixamento do Inter aumentou. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o índice passou de 60% para 73%, impulsionado também pelo resultado adverso na tabela, com a vitória do Mirassol sobre o Coritiba fora de casa. Apesar da sequência sem resultados positivos, a diretoria optou pela manutenção do técnico Paulo Pezzolano no comando da casamata.

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