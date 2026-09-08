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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 14:14

Vini Jr. e mais 2 brasileiros concorrem à Bola de Ouro; Raphinha e CR7 fora

Vini Jr é um dos brasileiros que concorrem ao grande prêmio do futebol mundial

Vini Jr é um dos brasileiros que concorrem ao grande prêmio do futebol mundial

Ira L. Black/AFP/JC
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Agências
A revista France Football divulgou nesta terça-feira (8) 30 indicados à Bola de Ouro, prêmio dado aos melhores da última temporada no futebol. A cerimônia de premiação será no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra. O Brasil tem 3 jogadores indicados. São eles: Vini Jr, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Raphinha foi deixado de fora da lista.
O PSG foi o time com mais indicados. Nove deles estiveram na temporada passada atuando pelo clube: Kvaratskhelia, Fabian Ruíz, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Pacho, Dembélé, Hakimi e Marquinhos. Recém-chegado, o espanhol Ferran Torres também está na lista pelo ciclo que fez com o Barcelona e na seleção espanhola.

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