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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 08:25

Luisa Stefani vai às quartas de final nas duplas femininas do US Open

Paulista busca o primeiro título deste tipo de competição na carreira em disputas femininas

Paulista busca o primeiro título deste tipo de competição na carreira em disputas femininas

Agência Brasil
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Agências
A paulista Luisa Stefani está nas quartas de final do torneio de duplas do US Open. Nesta segunda-feira (7), a parceria entre a brasileira, número 4 do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e a canadense Gabriela Dabrowski (3ª) venceu a da japonesa Eri Hozumi (68ª) com a eslovena Andreja Klepac (66ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

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