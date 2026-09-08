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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 00:25
Confira as principais noticias esportivas do dia/diagramação/jc
Série B - Resultados da 26ª rodada: Náutico 1x0 Botafogo SP, Criciúma 2x0 Cuiabá, Athletic-MG 5x0 Vila Nova, CRB 3x1 América-MG, Novorizontino 3x1 Avaí, Goiás 0x1 Fortaleza, Juventude 2x2 Atlético-GO, Ceará 2x1 Sport, Londrina 1x2 Operário, Ponte Preta 0x2 São Bernardo. Hoje, já pela 27ª rodada, se enfrentam, às 20h30min, Cuiabá x Athletic-MG, e às 21h, tem Criciúma x Juventude.
Brasileirão Feminino - Quase totalmente definidas as equipes classificadas para as semifinais do campeonato, o São Paulo bateu o Grêmio por 2 a 0, eliminando as últimas representantes gaúchas da competição. Após novo empate por 1 a 1, o Bahia superou o Palmeiras nos pênaltis, por 5 a 4, já o Flamengo conquistou a vaga após empatar em 2 a 2 com a Ferroviária, as cariocas haviam ganhado o jogo de ida por 1 a 0. A última vaga é disputada por Corinthians e Cruzeiro que, até o fechamento desta edição, o jogo não havia sido encerrado.
Fórmula 1 - A vitória no Grande Prêmio da Itália, em Monza, permitiu que o italiano Kimi Antonelli abrisse ainda mais vantagem na classificação do Mundial de Pilotos. A dobradinha com George Russell sustentou a soberania da Mercedes no campeonato de construtores. Antonelli está com 267 pontos, seguido pelo seu companheiro de equipe, Russel, com 201 e em terceiro Lewis Hamilton com 191. O brasileiro Gabriel Bortoleto está em 14º colocado, com 10 pontos.
Vôlei de Praia - O Brasil garantiu duas vagas olímpicas, uma para cada naipe, nos Jogos de Los Angeles em 2028. O país teve as duplas campeãs masculina e feminina do Torneio Sul-Americano da modalidade, realizado em João Pessoa. Agora, cabe à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definir as duplas que serão beneficiadas em 2028. O Brasil pode ter até duas duplas por gênero nas Olimpíadas. A segunda vaga de cada naipe pode ser assegurada ano que vem, em caso de títulos no Campeonato Mundial, que será disputado na Holanda.
Tênis - Se enfrentam hoje, às 21h10min, pelas quartas de final do US Open, Carlos Alcaraz, 3º colocado do mundo e Ben Shelton, estadunidense e 9º melhor do mundo. Além deles, disputam vaga, às 14h, outros dois estadunidenses, Frances Tiafoe e Alex Michelsen.