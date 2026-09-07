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CapaEsportesFinanças

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:34

Grêmio é o segundo clube brasileiro que mais arrecadou com vendas em 2026

Gabriel Mec foi a venda mais recente do Tricolor por cerca de 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)

Gabriel Mec foi a venda mais recente do Tricolor por cerca de 11 milhões de euros (R$ 65 milhões)

Lucas Uebel/Grêmio/JC
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JC
JC
Vivendo uma situação delicada financeiramente, pressionado por resultados e para aliviar os cofres, o Grêmio é o segundo clube brasileiro que mais arrecadou com vendas de jogadores na atual temporada, sendo a equipe que mais se aproxima dos números do Palmeiras. O Tricolor já faturou mais de R$ 250 milhões em oito negócios neste ano

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