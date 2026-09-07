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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 17:51

Mesmo com maus resultados, Inter mantém comissão técnica para próximos compromissos

O experiente Bruno Henrique marcou o segundo gol do Inter

O experiente Bruno Henrique marcou o segundo gol do Inter

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Mesmo sem vencer no Campeonato Brasileiro há 115 dias, e depois de uma pesada derrota de 3 a 2 para o Santos, em casa, no domingo (6), o Inter optou por manter sua comissão técnica para os próximos jogos do clube. A alegação é de que o treinador uruguaio Paulo Pezzolano segue com motivação e ainda acredita no trabalho realizado. A última vitória do Colorado no Brasileirão foi contra o Vasco da Gama por 4 a 1, no dia 16 de maio. Desde então, foram seis derrotas e quatro empates.

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