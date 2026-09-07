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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 15:44

Flamengo chega a 66% de chance de título após desbancar o Palmeiras da liderança do Brasileirão

A equipe carioca tomou a liderança do Campeonato Brasileiro após bater o Remo por 1 a 0 na última rodada

A equipe carioca tomou a liderança do Campeonato Brasileiro após bater o Remo por 1 a 0 na última rodada

Gilvan de Souza/CRF/JC
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Agências
A 26ª rodada do Brasileirão ficou marcada pela coroação de um novo líder. Após 19 jogos, o Flamengo desbancou o Palmeiras e agora ocupa a primeira posição do torneio nacional. O conjunto rubro-negro soma 54 pontos, enquanto o time alviverde aparece com 53.

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