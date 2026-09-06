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CapaEsportesFutebol

Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 18:38

Santos afunda Inter com redenção de Gabigol e se afasta de vez da zona de queda no Brasileirão

O clube perdeu em casa e segue na parte de baixo da tabela

O clube perdeu em casa e segue na parte de baixo da tabela

Sport Club Internacional/Divulgação/JC
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Agências
A briga contra o rebaixamento no Brasileirão parece algo superado no Santos após a terceira vitória seguida como visitante na competição. Neste domingo (6), a equipe de Cuca não teve Neymar, machucado, mas contou com a redenção de Gabigol após semana tumultuada para superar e afundar o Internacional, no Beira-Rio, com importante triunfo por 3 a 2 apóso  primeiro tempo maiúsculo.

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