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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 17:40

Classificação da F-1: veja como estão os Mundiais de Pilotos e Construtores após o GP de Monza

Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio da Itália, em Monza

Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio da Itália, em Monza

JOHN THYS/AFP/JC
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Agências
A vitória no Grande Prêmio da Itália, em Monza, neste domingo (6) permitiu ao italiano Kimi Antonelli abrir ainda mais vantagem na classificação do Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2026. A dobradinha com George Russell sustentou a soberania da Mercedes no campeonato de construtores.
 
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Também pontuaram na prova Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Arvid Lndblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Williams) e Yuki Tsunoda (Racing Bulls). O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou a uma posição de somar pontos.
 
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE PILOTOS DE F-1
 
1º Kimi Antonelli - 267 pontos
2º George Russell - 201
3º Lewis Hamilton - 191
4º Lando Norris - 171
5º Charles Leclerc - 155
6º Max Verstappen - 127
7º Oscar Piastri - 116
8º Isack Hadjar - 71
9º Liam Lawson - 51
10º Pierre Gasly - 41
11º Arvid Lindblad - 29
12º Franco Colapinto - 21
13º Oliver Bearman - 18
14º Gabriel Bortoleto - 10
15º Nico Hülkenberg - 6
16º Carlos Sainz Jr. - 6
17º Alex Albon - 5
18º Esteban Ocon - 3
19º Fernando Alonso - 3
20º Yuki Tsunoda - 1
21º Lance Stroll - 0
22º Valtteri Bottas - 0
23º Sergio Perez - 0
 
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE CONSTRUTORES DA F-1
 
1º Mercedes - 468 pontos
2º Ferrari - 346
3º McLaren - 287
4º Red Bull - 204
5º Racing Bulls - 75
6º Alpine - 62
7º Haas - 21
8º Audi - 16
9º Williams - 11
10º Aston Martin - 3
11º Cadillac - 0

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