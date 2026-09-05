Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesFutebol Nacional

Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 15:39

Carlos Alberto Parreira recebe alta após três meses internado

Nos últimos três meses, o tetracampeão lutou contra uma inflamação pulmonar

Nos últimos três meses, o tetracampeão lutou contra uma inflamação pulmonar

Rafael Ribeiro/CBF/Reprodução/JC
Compartilhe:
Agências
O ex-técnico Carlos Alberto Parreira recebeu alta do Hospital Samaritano Barra, do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (05). Nos últimos três meses, o tetracampeão lutou contra uma inflamação pulmonar e permaneceu internado durante todo o período, chegando a ficar 43 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Notícias relacionadas