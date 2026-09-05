Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 16:00

Vitória x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Equipe gaúcha quer aproveitar bom momento para se afastar do Z-4

Equipe gaúcha quer aproveitar bom momento para se afastar do Z-4

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Grêmio enfrenta o Vitória no Barradão, segunda-feira (7), às 20h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vem de uma vitória na competição, além da classificação na Copa do Brasil em cima do maior rival, estando na 15ª colocação com 28 pontos. Já o Leão foi eliminado do torneio de mata-mata e está na 13ª posição com 29 pontos. 

Notícias relacionadas