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Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 16:00

Inter x Santos: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Sanabria será novamente titular

Sanabria será novamente titular

Ricardo Duarte/Inter/JC
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O Inter encara o Santos no Beira-Rio, neste domingo (6), às 16h, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado busca uma recuperação após ser eliminado pelo rival na Copa do Brasil, estando na 18ª posição com 25 pontos. Já o Santos tem situação similar, também caiu para o rival na mesma competição e está na 14ª colocação com 29 pontos. 

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