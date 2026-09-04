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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 18:19

Inter busca recuperação contra o Santos no Beira-Rio

Equipe está a nove jogos sem vencer no Brasileirão

Equipe está a nove jogos sem vencer no Brasileirão

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
O Inter precisa virar a chave neste domingo (6). A eliminação para o maior rival na Copa do Brasil, da forma como foi, aumentou ainda mais a crise vivida pelo clube. Vencer o Santos no Beira-Rio é a forma que o grupo de Paulo Pezzolano tem para “pedir desculpas” ao seu torcedor. A partida está marcada para às 16h, e é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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