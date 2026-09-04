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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 18:37

Após classificação na Copa do Brasil, Grêmio visita o Vitória para se afastar do Z-4

Sem Marlon, Pedro Gabriel será titular na lateral-esquerda

Sem Marlon, Pedro Gabriel será titular na lateral-esquerda

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Mesmo com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil em cima do maior rival, o Grêmio segue atento ao Campeonato Brasileiro. Os comandados de Luís Castro voltam a campo na segunda-feira (7), para encarar o Vitória no Barradão, às 20h, pela 26ª rodada. O Tricolor se encontra na 15ª colocação com 28 pontos e quer aproveitar o bom momento para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

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