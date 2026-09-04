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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:45

RAIO X: Abismo entre salários são marca do futebol brasileiro

Em um mercado que move milhões, a maioria dos profissionais ganha salários modestos

Em um mercado que move milhões, a maioria dos profissionais ganha salários modestos

ChatGPT/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
Quem acompanha de perto o mercado da bola no futebol brasileiro, se espanta com os valores envolvidos nas transações envolvendo os grandes clubes do País. As manchetes sempre falam em milhões de reais envolvidos nas negociações e salários astronômicos para os jogadores parecem uma realidade disseminada em todo o País. Só parecem. A realidade é bem diferente do que noticiam diariamente as páginas dos jornais. Na prática, o que existe é um imenso abismo salarial separando quem ganha mais de quem ganha menos.

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