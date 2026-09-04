Russell desbanca Leclerc e lidera 2º treino livre para o GP da Itália de F-1 e Bortoleto é 15º

A disputa entre Ferrari e Mercedes marcou o segundo treino livre de Fórmula 1 do GP da Itália, realizado na manhã desta sexta-feira, no tradicional circuito de Monza. Mais rápido no primeiro treino livre, Charles Leclerc, da Ferrari, acabou sendo superado pela Mercedes de George Russell, que fez o tempo de 1min22s559. O italiano Kimi Antonelli finalizou em terceiro. Bortoleto foi o 15º.

As McLarens melhoraram de rendimento no final da atividade de pista. Lando Norris terminou no quarto posto, seguido pelo ferrarista Lewis Hamilton. Oscar Piastri encerrou a sua participação na sexta colocação.

A Mercedes imprimiu um ritmo mais forte e logo dominou as ações neste segundo treino. Russell conseguiu ser mais veloz e viu o seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, andar na mesma sintonia, ocupando o segundo lugar.

Contando com o apoio da torcida nas arquibancadas, Charles Leclerc levou um susto no início. O monegasco da Ferrari travou o carro na freada da curva 1 e precisou contornar a área de escape para retomar o circuito italiano. No entanto, a partir da segunda metade do treino, ele pisou fundo e passou a disputar a melhor marca de forma acirrada com Russell.

Primeiro a sair dos boxes, Gabriel Bortoleto apostou nos pneus duros (na primeira atividade ele usou compostos médios e macios) e teve um bom desempenho. Na primeira meia hora de treino, ele chegou a ocupar sétimo melhor tempo andando na casa de 1min24s. A Audi, no entanto, não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo dos rivais, caiu de rendimento e terminou a atividade na parte intermediária.

Max Verstappen teve problemas com a sua Red Bull. Ele reclamou da falta de aderência do carro nas curvas de baixa e não conseguiu brigar com o pelotão de frente, terminando em nono lugar. Liam Lawson, que substitui Isack Hadjar (que se recupera de lesão no punho) foi o 12º.

Após a realização desta atividade, os pilotos voltam à pista neste sábado, quando acontece a última movimentação para o ajuste dos carros antes do classificatório. A corrida, válida pela 13ª etapa do Mundial de Fórmula 1, acontece neste domingo, às 10h, no circuito de Monza.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA ITÁLIA:

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min23s312

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s679

3. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s700

4. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s943

5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min23s016

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s028

7. Arvid Lindblad (ING/RB), 1min23s349

8. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min23s370

9. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s377

10. Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min23s455

11. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min23s619

12. Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min23s660

13. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min23s732

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min23s773

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min23s776

16. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s853

17. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min23s900

18. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min24s407

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s027

20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min25s082

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min25s149

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min25s253