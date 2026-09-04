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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 11:15

Permanência de Scaloni no comando da seleção argentina vira prioridade para AFA, diz jornal

Treinador é um nome importante na renovação da seleção após saída de Messi

Treinador é um nome importante na renovação da seleção após saída de Messi

Juan Mabromata/AFP/JC
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Agências
A permanência de Lionel Scaloni à frente da seleção nacional é o assunto que a Associação de Futebol da Argentina (AFA) começa a tratar em caráter de urgência a partir de agora. Segundo o jornal espanhol As, a entidade que comanda o futebol no país pretende agir rápido para não ser pega de surpresa, já que o treinador, com contrato válido até o fim do ano, deixou em aberto os próximos capítulos de sua carreira.

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