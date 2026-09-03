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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 20:00

Dzeko, maior artilheiro da história da Bósnia, anuncia aposentadoria da seleção aos 40 anos

Última partida do centroavante será dia 2 de outubro

Última partida do centroavante será dia 2 de outubro

Elysia Su/ISI Photos/AFP/JC
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Agências
O ciclo do astro Edin Dzeko na seleção de seu país chegou ao fim. Nesta quinta-feira, o atacante de 40 anos anunciou que não vai mais defender a seleção da Bósnia Herzegovina e marcou, inclusive, a data para a sua despedida. Seu último jogo vai ser contra a Suécia, em partida válida pela Liga das Nações, no dia 2 de outubro.

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