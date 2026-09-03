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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 20:03

Dupla Gre-Nal segue a briga para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão

Times de Paulo Pezolanno e Luís Castro buscam os três pontos em seus confrontos

Times de Paulo Pezolanno e Luís Castro buscam os três pontos em seus confrontos

RICARDO DUARTE/INTER/JC e LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
O Inter enfrenta o Santos no Beira-Rio neste domingo (6), às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de deixar a zona de rebaixamento. O Colorado vem de derrota para o Bahia por 3 a 2, em Salvador, e acumula nove partidas sem vitórias na competição, com quatro empates e cinco derrotas.

O Santos registra um momento de ascensão e mantém uma sequência de três jogos de invencibilidade na comtição. Na Copa do Brasil, no entanto, o clube paulista foi eliminado pelo Palmeiras, após derrota por 3 a 0, na capital e um empate sem gols na Vila Belmiro. No primeiro turno, o Inter venceu o confronto por 2 a 1.

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