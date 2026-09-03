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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 17:10

Gabriel Martinelli assina por 4 temporadas com o Al-Hilal em transferência recorde de R$ 413 mi

Martinelli vestirá a camisa 7

Martinelli vestirá a camisa 7

Divulgação/Al-Hilal/JC
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Agências
Gabriel Martinelli relutou o quanto pôde, mas não convenceu Mikel Arteta e deixou o Arsenal. O atacante da seleção brasileira foi oficializado pelo Al-Hilal nesta quinta-feira, em contrato por quatro temporadas. A esquadra saudita abriu os cofres e, segundo a Sky Sports, investiu 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 413 milhões) em transferência recorde dos londrinos. O jogador recebeu homenagem do clube inglês pelos sete anos de serviços prestados em excelência.

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