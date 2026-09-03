Série B - Pela 26ª rodada do torneio, nesta sexta-feira (4), jogam, às 19h30min, Criciúma x Cuiabá, às 20h30min, Athletic-MG x Vila Nova, e às 21h30min, CRB x América-MG. No sábado (5), duelam, às 16h, Goiás x Fortaleza e Novorizontino x Avaí, às 18h, Juventude x Atlético-GO, e às 18h30min, Ceará x Sport. No domingo (6), às 11h, Londrina x Operário-PR, e às 18h30min, Ponte Preta x São Bernardo.
Série C - Pela 1ª rodada da fase de grupos que define os quatro times que sobem para a segunda divisão do futebol nacional, no sábado (5), às 17h, Inter de Limeira x Ferroviária. No domingo (6), às 16h, Floresta-CE x Maringá-PR, e às 18h30min, Santa Cruz x Botafogo-PB. Na segunda-feira (7), às 18h, Paysandu x Brusque-SC.
Série D - Pela partida de ida da final da competição, no domingo (6), às 17h, o ASA-AL recebe o Uberlândia-MG no estádio Coaracy da Mata Fonseca, o Fumeirão. Para chegar até aqui, a equipe alagoana eliminou o Gama-DF nas semifinais, enquanto os mineiros tiraram o ABC-RN.
Divisão de Acesso - Pela 9ª rodada, no sábado (5), às 15h, Gramadense x Guarani-VA, e às 17h, Esportivo x Pelotas. No domingo (6), às 15h, Passo Fundo x Brasil de Farroupilha, Glória de Vacaria e Veranópolis, Brasil de Pelotas x Lajeadense, Apafut x Aimoré, União Frederiquense x Santa Cruz e Bagé x Gaúcho-PF.
Brasileirão Feminino - Pelos jogos de volta das quartas de final, nesta sexta-feira (4), às 21h30min, Palmeiras x Bahia, na ida, empate em 1 a 1. Já no sábado (5), às 16h30min, dois duelos simultâneos: Ferroviária x Flamengo e São Paulo x Grêmio. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, enquanto as Mosqueteiras empataram sem gols com as paulistas. Na segunda-feira (7), às 17h, Corinthians x Cruzeiro, em Belo Horizonte, vitória corintiana por 1 a 0.
Fórmula 1 - A maior competição de automobilismo do mundo volta a acelerar neste fim de semana, no autódromo Nazionale Monza pelo GP da Itália. A corrida principal está marcada para domingo (6), às 10h. A classificação será no sábado (5), às 11h. O italiano, Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a tabela com 242 pontos. Seu companheiro de equipe, o britânico George Russell aparece em segundo com 183 e, o também britânico, Lewis Hamilton, da Ferrari, fecha o top-3 com os mesmos 183.