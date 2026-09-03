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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 19:51

Padel ganha força no País e Estado segue como referência para a modalidade

Cidades do interior do RS são destaque no crescimento do padel

Cidades do interior do RS são destaque no crescimento do padel

Maycon Muniz/PadelRG/JC
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Filipe Plentz Munari
De esporte quase desconhecido fora de algumas regiões do país a uma modalidade em franca expansão. O padel atravessa uma nova fase de crescimento no Brasil, impulsionado pela abertura de clubes, pela maior exposição na mídia e pela entrada de novos praticantes. No Rio Grande do Sul, estado historicamente ligado à modalidade, o movimento também é perceptível: cidades do interior e a Região Metropolitana de Porto Alegre registram novos investimentos e aumento na procura por aulas.

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