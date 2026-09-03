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CapaEsportesCopa Do Mundo Feminina

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 12:33

Copa Feminina FIFA 2027 abre inscrições para voluntários em Porto Alegre

As inscrições ocorrem pela plataforma da FIFA e as vagas são limitadas

As inscrições ocorrem pela plataforma da FIFA e as vagas são limitadas

LOIC VENANCE/AFP/JC
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A FIFA abriu, nesta quinta-feira (3), as inscrições oficiais para o programa de voluntários da Copa do Mundo Feminina, realizada no Brasil em 2027. Porto Alegre, uma das oito cidades-sede do torneio, receberá sete partidas do evento no Estádio Beira-Rio. Os jogos na Capital gaúcha ocorrem em 26, 28 e 30 de junho e 3, 5, 8 e 12 de julho de 2027.

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