Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 08:31

Seleção brasileira fará amistosos contra Japão e Singapura em novembro

Presença do Brasil na Ásia dará sequência ao trabalho de Carlo Ancelotti na formação da equipe

Presença do Brasil na Ásia dará sequência ao trabalho de Carlo Ancelotti na formação da equipe

Paulo Pinto/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A seleção brasileira masculina de futebol vai disputar dois amistosos internacionais em Singapura durante a Data Fifa, em novembro. O Brasil enfrentará o Japão no dia 14, às 7h15min (horário de Brasília), e a seleção de Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão no estádio nacional do país.
O confronto com o Japão marcará o reencontro entre as seleções após a Copa do Mundo 2026. Já a partida contra Singapura será o primeiro encontro entre as duas equipes. O Estádio Nacional de Singapura foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para 55.000 pessoas.

Notícias relacionadas