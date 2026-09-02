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CapaEsportesCopa Do Mundo

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 20:00

Gre-Nal 454: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Expectativa de público recorde no clássico deste Gre-Nal 454

Expectativa de público recorde no clássico deste Gre-Nal 454

LUCAS UEBEL/GREMIO/JC
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JC
JC
Valendo vaga para as semifinais da Copa do Brasil, Grêmio e Inter se enfrentam na Arena, nesta quinta-feira (3), às 20h. O clássico Gre-Nal 454 não vale apenas a classificação na competição, mas mexe no ânimo de ambas as equipes no restante da temporada. A expectativa é de público recorde no estádio, entre 52 e 56 mil pessoas presentes.

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