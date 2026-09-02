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CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 20:27

Grêmio tem retrospecto positivo em Gre-Nais na Arena

Último vez que o Inter venceu na casa do rival foi em 2025

Último vez que o Inter venceu na casa do rival foi em 2025

LUCAS UEBEL/GREMIO/JC
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Filipe Plentz Munari
Desde a sua inauguração em 2012, a Arena foi palco de 27 clássicos. O histórico é favorável para o Grêmio, que superou o Inter em dez oportunidades, enquanto o Colorado venceu apenas três duelos, além de 14 empates. O mais recente foi a vitória por 3 a 0 pela ida da final do Gauchão, que deu o título para os donos da casa.

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