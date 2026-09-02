Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesNotas Esportivas

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 22:30

Notas Esportivas

Confira as principais noticias esportivas do dia

Confira as principais noticias esportivas do dia

/diagramação/jc
Compartilhe:
JC
JC
Série B - Para abrir a 26ª rodada da competição, o Náutico recebe o Botafogo-SP, às 20h de quinta-feira (3). Ambas as equipes estão com uma margem curta em relação à zona de rebaixamento e precisam pontuar para evitar o descenso.

Notícias relacionadas