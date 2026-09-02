Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 20:39

Clássico 454 decide futuro de Grêmio e Inter na temporada

Em caso de novo empate, a decisão da vaga nas semifinais do torneio será decidida nos pênaltis

Em caso de novo empate, a decisão da vaga nas semifinais do torneio será decidida nos pênaltis

RICARDO DUARTE/INTER/JC
Compartilhe:
Filipe Munari e Guilherme Negruni
O clássico Gre-Nal 454 marcado para esta quinta-feira (3), às 20h, na Arena, além de decidir o adversário do Atlético-MG nas semifinais da Copa do Brasil, vai mexer com o anímico dos dois clubes, que brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No duelo de ida das quartas de final no Beira-Rio, o confronto terminou sem gols e, caso a igualdade persista, a classificação será definida nos pênaltis.

Notícias relacionadas