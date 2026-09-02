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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 15:15

CBF define data da primeira convocação de Ancelotti após a Copa para amistosos da seleção

Evento será realizado no Rio de Janeiro no dia 9 deste mês

Evento será realizado no Rio de Janeiro no dia 9 deste mês

SAMEER AL-DOUMY/AFP/JC
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Agências
A CBF definiu a data para a primeira convocação da seleção brasileira após a disputa da Copa do Mundo de 2026. No dia 9 de setembro, o treinador Carlo Ancelotti irá convocar os 26 atletas que darão início ao novo ciclo do Brasil, visando o Mundial de 2030.

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