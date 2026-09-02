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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 10:31

Trensurb estenderá horário de funcionamento da Estação Anchieta em caso de pênaltis no Gre-Nal

As demais estações do metrô fecharão nos horários normais

As demais estações do metrô fecharão nos horários normais

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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A Trensurb está preparada para realizar operação especial para atender o público em caso de disputa por pênaltis ao fim do clássico Gre-Nal desta quinta-feira (3). O jogo ocorre a partir das 20h, na Arena do Grêmio, próxima à Estação Anchieta do metrô. Na ocasião, se houver disputa por pênaltis, a estação permanecerá aberta por uma hora após a última cobrança.

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