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CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 19:06

Gre-Nal 454 terá transmissão exclusiva em serviço de streaming

Expectativa de público recorde na Arena para o clássico

Expectativa de público recorde na Arena para o clássico

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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JC
JC
O clássico Gre-Nal 454 que decidirá uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil será, novamente, transmitido no Prime Video. O duelo entre Grêmio e Inter na Arena está marcado para quinta-feira (3), às 20h. Na ida, os gaúchos empataram sem gols. Ambos vêm em má fase, no entanto, o Tricolor conseguiu se distanciar do Z-4 e está na 15ª colocação com 28 pontos, enquanto o Colorado se encontra dentro da zona de rebaixamento na 18ª posição com 25.

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