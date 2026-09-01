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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 19:35

Manchester City quebra próprio recorde e fecha com Enzo Fernández por R$ 877 milhões

Meio-campista reecontra Maresca no City

Meio-campista reecontra Maresca no City

ADRIAN DENNIS/AFP/JC
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Agências
O Manchester City chegou a um acordo com o Chelsea por Enzo Fernández nesta terça-feira (1). Segundo informaram os jornais britânicos, o argentino foi vendido por 125 milhões de libras (R$ 877 milhões), valor que iguala a negociação mais cara da Premier League.

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