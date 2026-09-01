Copa do Brasil - Pelos jogos de volta das quartas de final da competição, nesta quarta-feira (2), às 21h30min, temos dois duelos simultâneos. O Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro tentando operar um milagre, já que na ida foi derrotado por 3 a 0. Já o Vitória aposta na força de sua torcida para reverter o revés de 1 a 0 sofrido em São Januário contra o Vasco. Série A - Em jogo atrasado da 4ª rodada do campeonato, o Flamengo enfrenta o Mirassol no Maracanã, nesta quarta-feira (2), às 19h30min. Caso saia vitorioso, o Rubro-Negro diminui para um ponto a distância para o Palmeiras. Série D - O quinto classificado para a terceira divisão do Brasileirão será definido nesta quarta-feira (2). O São José encara o Goiatuba-GO no Divinão, às 19h. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0. Caso a igualdade persista novamente, o time gaúcho está eliminado, já que fez uma campanha inferior em relação aos goianos ao longo do torneio. Divisão de Acesso - Pela 8ª rodada, nesta terça-feira (1), o Apafut recebeu o Brasil de Pelotas no Sesi Caxias do Sul e empatou em 1 a 1. Os outros confrontos de terça ainda não haviam sido realizados. Já na quarta-feira (2), às 19h, o Gaúcho-PF duela com o Brasil de Farroupilha na Arena Be8, enquanto o Santa Cruz enfrenta o Pelotas no estádio dos Plátanos. Santos - O atacante Robinho Jr. assinou nesta terça-feira o contrato de empréstimo por uma temporada com o Genoa, da Itália. O jogador de 18 anos deixa o Peixe. O clube italiano terá a opção de compra de oito milhões de euros (R$ 48 milhões) no fim do vínculo. Flamengo - O Rubro-Negro anunciou dois novos reforços nesta terça-feira (1). O primeiro é o equatoriano Anthony Valência, que deixou o Royal Antwerp-BEL por 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). O segundo nome foi o argentino Joaquín Freitas, promessa do River Plate. Os cariocas desembolsaram um montante de 7 milhões de dólares (R$ 36,3 milhões), podendo ter um acréscimo de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) por metas estabelecidas no contrato. Ambos assinam com o Flamengo até 2031. Manchester City - Os Citizens acertaram nesta terça-feira (1) a contratação do volante Enzo Fernández, do Chelsea. Os ingleses aceitaram pagar 125 milhões de libras (R$ 870 milhões) pelo argentino. O valor é o maior da história da Premier League, empatado com a transferência do atacante Isak do Newcastle para o Liverpool.