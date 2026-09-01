Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 20:13

Às vésperas do clássico, aumenta o número de dúvidas de Luís Castro

Castro enfrenta incertezas para definir escalação do Grêmio

Castro enfrenta incertezas para definir escalação do Grêmio

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
Compartilhe:
Filipe Plentz Munari
O time do Grêmio para o Gre-Nal 454 na Arena, quinta-feira (3), às 20h, é uma incógnita. O técnico Luís Castro tem mais um treino para realizar nesta quarta-feira (2) no CT Luiz Carvalho e espera respostas do departamento médico para saber quem poderá escalar no clássico.

Notícias relacionadas