Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:01

Gre-Nal 454 será nesta quinta-feira, às 20h, na Arena

Caso tenhamos mais um empate, classificação será decidida nos pênaltis

Caso tenhamos mais um empate, classificação será decidida nos pênaltis

Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
Compartilhe:
JC
JC
O clássico Gre-Nal 454 está marcado para esta quinta-feira (3), às 20h, na Arena. Na ida, a partida terminou empatada em 0 a 0. Caso a igualdade persista, a classificação será definida nos pênaltis. A situação do Inter é mais desesperadora que a do Grêmio. O Colorado chega para o duelo dentro do Z-4, na 18ª colocação com 25 pontos e está a seis jogos sem vencer. Já o Tricolor também vive má fase, no entanto, venceu três das últimas seis partidas e se afastou da degola, estando na 15ª posição com 28 pontos. 

Notícias relacionadas