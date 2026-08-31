Copa do Brasil - Pelo jogo de volta das quartas de final, nesta terça-feira (1), às 21h, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV. Na ida, o clássico mineiro terminou empatado em 1 a 1. Caso a igualdade persista novamente, a vaga para as semifinais será decidida nos pênaltis.
Série B - Pelo fechamento da 25ª rodada da competição, nesta terça-feira (1), às 19h30min, o Juventude visita o Londrina no estádio VGD.
Divisão de Acesso - Pela 8ª rodada do torneio, nesta terça-feira (1), às 15h, jogam Apafut x Brasil de Pelotas. Já às 19h, se enfrentam, Glória-VA x Esportivo e Aimoré x Gramadense.Trinta minutos depois, começa União Frederiquense x Veranópolis e Bagé x Passo Fundo. No último confronto do dia, às 20h, Guarani-VA x Lajeadense.
Santos - O Peixe anunciou nesta segunda-feira (31) a contratação de Arthur, ex-Grêmio. O volante assinou contrato até o fim de 2026 com o clube paulista. O jogador acertou o retorno ao Brasil após rescindir com a Juventus. O atleta de 30 anos receberá aproximadamente R$ 2 milhões por mês.
Juventude - O Alviverde estampará a marca da Parmalat, antiga parceira do clube nos anos 90, como patrocinador máster no uniforme nas próximas duas rodadas da Série B. A ação integra a celebração dos 10 anos da 19Treze, marca própria de material esportivo, e tem o propósito de resgatar a memória afetiva da histórica parceria com a multinacional, sem objetivos financeiros.
Futebol Brasileiro - O jogador David Corrêa, o DVD, atacante do Vasco e ex-Inter, e o atacante Hayner, do Vila Nova, foram alvos de buscas, nesta segunda-feira (31), em uma investigação sobre tráfico interestadual de drogas e armas.
Manchester City - Os Citizens anunciaram nesta segunda-feira (31) a contratação de Allan, ex-Palmeiras. O clube inglês pagou 34,3 milhões de libras (R$ 240 milhões) para contar com o jogador em definitivo. O contrato é válido até 2031.
Tênis - Um pouco antes de Mariano Navone confirmar a vitória, Novak Djokovic se preparou para receber o saque do argentino com lágrimas no rosto. O dono de 24 títulos de Grand Slams sofreu durante os cinco sets que disputou contra o adversário, que avançou à segunda rodada por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (5), 5/7, 4/6, 6/2 e 6/1. Durante a partida, Djokovic vomitou três vezes, teve problemas com cãibras e dores, especialmente nas costas e no ombro, e precisou de atendimento médico.
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