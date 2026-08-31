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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:41

Grêmio volta a os treinso com dúvida na defesa para o clássico Gre-Nal 454

Pavon deve ser improvisado na lateral-direita novamente

Pavon deve ser improvisado na lateral-direita novamente

/Lucas Uebel/Grêmio FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Após vencer a Chapecoense por 3 a 1 na Arena, o Grêmio retomou nesta segunda-feira (31) os treinos no CT Luiz Carvalho, visando o clássico Gre-Nal 454, marcado para a quinta-feira (3), às 20h, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Luís Castro tem uma importante dúvida para o duelo, que pode mudar a forma como sua equipe jogará contra o maior rival.

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