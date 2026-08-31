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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 12:48

Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Messi encerra trajetória como maior artilheiro da seleção argentina

Messi encerra trajetória como maior artilheiro da seleção argentina

JEWEL SAMAD/AFP/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Ídolo máximo argentino, Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção nesta segunda-feira (31), pelas redes sociais. Pouco mais de um mês após a final da Copa do Mundo, quando a Albiceleste saiu derrotada pela Espanha, o camisa 10 encerra sua trajetória nas graças do torcedor de seu país.

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