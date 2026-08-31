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CapaEsportesFutebol Internacional

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 11:03

Manchester City anuncia Allan em transação de R$ 240 milhões

Allan chega ao Manchester City por 40 milhões de euros

Allan chega ao Manchester City por 40 milhões de euros

Manchester City/Divulgação/JC
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Agências
O Manchester City anunciou oficialmente nesta segunda-feira (31) a contratação do atacante Allan. O clube inglês fechou a contratação junto ao Palmeiras por 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões na cotação atual). Além disso, o jovem assinou contrato até 2031.

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