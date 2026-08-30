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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 21:29

Derrota no Brasileirão complica situação do Inter na tabela

Equipe de Alan Patrick saiu na frente, mas sofreu a virada na Arena Fonte Nova

Equipe de Alan Patrick saiu na frente, mas sofreu a virada na Arena Fonte Nova

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
O Inter visitou o Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo (30), em confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma formação mista por desgastes físicos e suspensões, o técnico Paulo Pezzolano alterou a equipe. A estratégia surtiu efeito inicial, e o Colorado abriu o placar como visitante, um feito que não ocorria desde 5 de abril, contra o Corinthians. Contudo, a vantagem não se sustentou. O Inter sofreu a virada, perdeu mais um jogo fora de casa e agravou a situação na zona de rebaixamento. O revés aumentou a pressão para o Gre-Nal decisivo da próxima quinta-feira (3), pela Copa do Brasil.

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