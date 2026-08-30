De virada, Grêmio vence a Chapecoense na Arena e se afasta do Z-4

Os 22 mil torcedores que compareceram à Arena presenciaram um início de partida inesperado, com a Chapecoense abrindo o placar. Neste domingo (30), o Grêmio enfrentou dificuldades, lidou com vaias das arquibancadas e precisou superar os próprios desajustes para vencer a lanterna do Campeonato Brasileiro de virada, por 3 a 1, pela 25ª rodada. O resultado traz motivação para o Gre-Nal da próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, além de afastar o Tricolor da zona do rebaixamento.
A equipe comandada por Luís Castro iniciou a partida de forma desatenta, acumulando falhas na saída de bola e cedendo a posse ao adversário próximo à área defendida por Weverton. O reflexo dessa instabilidade ocorreu aos 14, quando Giovanni Augusto recuperou a bola e cruzou por toda a extensão da área gremista até encontrar Maurício Garcez. O meia finalizou para o fundo da rede, inaugurando o marcador para o time visitante.
Em desvantagem, o Tricolor intensificou o volume ofensivo. A defesa catarinense não resistiu à pressão e cedeu o empate. Após um corte parcial da zaga, aos 18, a bola sobrou para Enamorado. O atacante arriscou o chute, que ainda contou com um desvio no meio do caminho para enganar o goleiro Anderson e igualar a partida.
A equipe mandante manteve a postura ofensiva e logo chegou à virada. Após disputa na grande área, aos 28, o lateral-esquerdo catarinense Bruno Pacheco falhou ao tentar afastar a bola. O erro deixou a posse livre para Pavon, que, sem marcação, finalizou colocado para superar o goleiro.
Com o placar favorável, o Grêmio recuou suas linhas de marcação e adotou uma postura reativa. A estratégia, aliada a falhas na transição, gerou insatisfação nos torcedores. A dinâmica de ceder espaços à Chapecoense se manteve até o fim do primeiro tempo, ao final, sonoras vaias da torcida, foram escutadas no momento da descida para o vestiário.
No retorno para a etapa complementar, o Grêmio ampliou a vantagem logo nos minutos iniciais. AOs dez minutos, após escanteio cobrado por Pavon, o zagueiro Gustavo Martins antecipou-se à marcação e garantiu uma cabeçada certeira para o fundo do gol.
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