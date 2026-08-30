Série B - Resultados da 25ª rodada da competição, Goiás 2x1 São Bernardo, Náutico 2x1 Athletic, Novorizontino 2x1 Sport, Botafogo-SP 1x2 Cuiabá, América-MG 2x0 Ponte Preta, Avaí 0x1 Atlético-GO. CRB x Criciúma, Vila Nova x Ceará ainda não haviam terminado até o fechamento desta edição. Na segunda-feira (31), às 19h30min, Fortaleza x Operário.
Grêmio - Neste domingo (30), o Tricolor informou por meio de nota, que o atleta Gabriel Mec foi autorizado a viajar para Portugal, pois o clube aceitou a proposta de transferência do Futebol Clube Porto. O valor total da operação deve girar em torno de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões). O Grêmio é dono de 80% dos direitos econômicos do atleta.
Gabriel Jesus - Segundo o jornal espanhol, Mundo Deportivo, o Barcelona tem negociações avançadas para tirar o jogador brasileiro do Arsenal. O paulista tem contrato com o atual clube até o meio do ano que vem, porém não está nos planos dos ingleses.A negociação com o Barcelona está próxima de ser fechada por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões).
Gabriel Martinelli - O Al-Hilal fechou com o Arsenal a contratação do atacante Gabriel Martinelli por 70 milhões de euros (R$ 421 milhões). O jogador não participou dos três primeiros jogos do Arsenal, desta temporada 2026/2027. O atleta foi liberado pelo clube inglês para viajar à Arábia Saudita e assinar contrato, válido por quatro temporadas (até junho de 2030). Ele passará a ser o segundo brasileiro com maior salário do mundo do futebol, atrás apenas de Vinicius Junior, do Real Madrid.
Judô - Neste sábado (29), o gaúcho Daniel Cargnin conquistou a medalha de ouro no Grand Slam de Lausanne, na Suíça. Durante a final, o brasileiro superou o russo Danil Lavrentev com um ippon nos segundos finais da luta após estar perdendo o duelo durante quase todo o tempo. O medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, o atleta da Sogipa chegou ao segundo título de Grand Slam depois da etapa de Brasília, em 2019, e soma 10 medalhas no Circuito Mundial.
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