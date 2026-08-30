Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesBrasileirão Feminino

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 19:47

Sob chuva no Jaconi, Grêmio empata com o São Paulo e deixa definição de vaga em aberto no Brasileirão Feminino

Gramado encharcado afetou o desempenho das jogadoras que voltam a se enfrentar no próximo sábado

Gramado encharcado afetou o desempenho das jogadoras que voltam a se enfrentar no próximo sábado

CAROLINE MARTINS/GRÊMIO/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
Em confronto marcado por muita chuva, Grêmio e São Paulo empataram sem gols no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, disputado neste sábado (29). A partida, realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, teve o seu nível técnico diretamente impactado pelas condições climáticas. O gramado encharcado prejudicou a articulação tática e o desenvolvimento do jogo de ambas as equipes.

Notícias relacionadas