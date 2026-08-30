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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 19:43

Sem vitória na rodada final, Caxias e Ypiranga são eliminados na primeira fase da Série C

Time da Serra gaúcha frustrou o torcedor em mais uma eliminação em casa

Time da Serra gaúcha frustrou o torcedor em mais uma eliminação em casa

LUIZ ERBES/CAXIAS/JC
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Guilherme Negruni
Na tarde deste sábado (29), a última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro marcou a eliminação das duas equipes gaúchas na competição. Caxias e Ypiranga iniciaram o final de semana com chances matemáticas de avançar à fase de quadrangulares, mas não atingiram os resultados necessários. Enquanto o time da Serra dependia de uma vitória e ainda vários tropeços adversários, a equipe de Erechim precisava apenas do próprio triunfo, cenário que não se concretizou para nenhum dos lados.

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