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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 15:37

Sogipano Daniel Cargnin é ouro no Grand Slam de Lausanne de judô

Gaúcho superou o russo Danil Lavrentev com um ippon nos segundos finais da luta

Gaúcho superou o russo Danil Lavrentev com um ippon nos segundos finais da luta

Fabrice COFFRINI/AFP/JC
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Agências
O judoca gaúcho Daniel Cargnin ganhou a medalha de ouro no Grand Slam de Lausanne, na Suíça. Durante a final, na manhã deste sábado (29), o brasileiro superou o russo Danil Lavrentev com um ippon nos segundos finais da luta após estar perdendo o duelo durante quase todo o tempo.

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