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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 18:04

Alex diz ter visto jogador endividado com agiota e alerta sobre bets: 'É perigoso'

Alex alerta para perigos das apostas e endividamento no futebol

Alex alerta para perigos das apostas e endividamento no futebol

LÉO/ATHLETIC/JC
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Agências
Alex, ex-jogador e atual treinador do Athletic, alertou sobre os perigos das apostas e a importância do acompanhamento psicológico em entrevista ao Abre Aspas do ge. Durante a conversa, o ex-atleta relatou um episódio vivido já como treinador em que presenciou um de seus jogadores endividado com agiota.

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