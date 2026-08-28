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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:36

Grêmio x Chapecoense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio favorito, mas time catarinense surpreendeu na última rodada

Grêmio favorito, mas time catarinense surpreendeu na última rodada

LUCAS UEBEL/GREMIO/JC
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Neste domingo (29), às 18h30min, na Arena, o Grêmio recebe a Chapecoense em compromisso válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols no clássico Gre-Nal disputado no Beira-Rio, a equipe gremista busca consolidar um resultado positivo em casa. O adversário catarinense amarga a última colocação na tabela e necessita de pontos para iniciar uma improvável recuperação no torneio.

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