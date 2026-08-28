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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:22

Grêmio leva disputa empatada para Arena

Tricolor não tem folga após o jogo, e se prepara para decisão

Tricolor não tem folga após o jogo, e se prepara para decisão

LUCAS UEBEL/GREMIO/JC
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Guilherme Negruni
Após o empate sem gols no clássico Gre-Nal da última quinta-feira (27), no Beira-Rio, o técnico do Grêmio, Luís Castro, avaliou o cenário para a partida de volta da Copa do Brasil. Sob pressão no cargo, o português abordou em entrevista coletiva o peso de decidir a vaga na Arena. “Já sabíamos que nada sairia definido daqui. É um jogo de duas eliminatórias. É bom que a gente decida em casa, teremos nossa torcida. Sentimos o apoio deles durante toda a partida de hoje. É uma vantagem teórica, teremos que, na prática, mostrar nossa vontade”, destacou.

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